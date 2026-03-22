Ученые Пермского Политеха отметили, что дефицит серотонина проявляется головными болями, мигренью и вялостью

В пятницу, 20 марта, отмечается Международный день счастья. Ученые Пермского Политеха рассказали сайту URA.RU , как гормоны и нейромедиаторы влияют на уровень удовлетворенности жизнью, а также дали советы, как повысить его.

Один из важных гормонов — дофамин. Он обеспечивает ощущение предвкушения результата и мотивацию. При депрессивном состоянии уровень дофамина уменьшается, поэтому важно поддерживать его здоровый уровень. Для этого нужно выстроить образ жизни вокруг естественных процессов, а не искусственных стимулов.

«Он вырабатывается в надпочечниках, хотя его там значительно меньше, чем других похожих веществ. Также дофамин производят особые клетки в поджелудочной железе, где он защищает кишечник от разрушительного действия собственных пищеварительных соков», — объяснила кандидат фармацевтических наук и доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Екатерина Баньковская.

Для восстановления чувствительности рецепторов важны регулярные физические нагрузки, особенно интервальные и силовые, и полноценный сон в темноте. В еде стоит отдавать предпочтение яйцам, курице, рыбе, бобовым — они содержат тирозин, который впоследствии организм перерабатывает в дофамин.

Еще один важный гормон — серотонин. Его нехватка может проявляться головными болями, мигренью, вялостью, беспокойством, бессонницей, паническими атаками и подавленным состоянием.

«Серотонин вырабатывается из аминокислоты триптофана, которую мы получаем с пищей, и синтезируется в основном в стенках кишечника, а также в мозге и кровяных пластинках», — добавила Баньковская.

Уровень серотонина повышает социальное признание, ощущение собственной важности в коллективе и любое живое общение. Также ученые рассказали о гормоне окситоцине, который связан с формированием привязанности, любви и дружбы. Самый прямой путь к его выработке — тактильные ощущения: объятия, прикосновения, совместные обеды.