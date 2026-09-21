Ученые объяснили, как кошки на самом деле «предсказывают» погоду

Кошки издревле считались домашними барометрами. Народная мудрость гласит: свернулся питомец клубочком и прячет нос — жди похолодания, а если растянулся на спине под солнцем — будет тепло. Ранняя линька сулит скорую весну, скрежет когтей по полу или мебели — дождь, а умывание спиной к окну — непогоду, сообщил URA.RU .

С научной точки зрения пушистые любимцы не являются надежным инструментом прогнозирования, однако их поведение действительно меняется перед сменой погоды. Специалисты отмечают несколько физиологических причин такой чувствительности:

Атмосферное давление: его падение вызывает у чувствительных животных физический дискомфорт, заставляя искать укромное место или проявлять беспокойство. Влажность воздуха: ее повышение перед дождем влияет на состояние шерсти и кожи питомца, провоцируя нервозность. Обостренный слух: кошки способны слышать далекие раскаты грома или шум надвигающегося ветра задолго до человека.

Таким образом, животные реагируют на вполне реальные физические изменения в окружающей среде. Их реакция создает иллюзию мистического предсказания, хотя на деле является лишь ответом организма на перепады давления, температуры и влажности. Наблюдать за поведением кошек интересно, но для точного прогноза лучше полагаться на данные метеослужб.