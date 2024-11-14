Ученые МГПУ: первый этап зависти состоит в подсознательном сравнении себя с успешными людьми

Чувство зависти к успехам других людей развивается в шесть этапов. Это выяснили специалисты Московского городского педагогического университета (МГПУ), пишет «Газета.Ru» .

По данным ученых, первый этап заключается в бессознательном сравнении себя с «более успешными» людьми. Затем человек приходит к выводу, что якобы не соответствует желаемым стандартам. После этого вверх берет самокритика и обесценивание своих качеств и достижений, передает сайт kp.ru.

Во время четвертого этапа завистник начинает унижать других людей, чтобы доказать свою значимость. Последние две стадии состоят из переживаний жизненной несправедливости и собственного бессилия.