Ученые Лаборатории ИКИ и ИСЗФ РАН спрогнозировали нестабильную космическую погоду на 18 августа

Ученые прогнозируют нестабильную космическую погоду на 18 августа 2026 года. Несмотря на локальные вспышки и корональные дыры на Солнце, вероятность сильных возмущений оценивается как невысокая, пишет Ura.ru .

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, на Солнце присутствуют две корональные дыры среднего размера и две активные области категории beta-gamma. Однако серьезных вспышек не ожидается. Вероятность вспышек высшего уровня X оценивается менее чем в 1%.

Под действием корональных дыр может начать расти скорость солнечного ветра — до 500–600 км/с. Хотя это повышенные значения, они умеренные и заметного влияния на магнитное поле Земли оказать не должны.

По прогнозу лаборатории, 18 августа геомагнитная обстановка будет нестабильной в первой половине дня. С 6 до 8 утра ожидается возбужденная магнитосфера на уровне 4 баллов — это «оранжевый» уровень, который находится на границе с магнитной бурей (она начинается с 5 баллов). Затем активность пойдет на спад, и в остальной день магнитосфера вернется в зеленый диапазон, в пределах 3 баллов.

С 19 по 31 августа геомагнитная обстановка в целом будет спокойной. Однако с 21 по 23 августа ожидается уровень 3,5 балла — это зеленый уровень, но выше обычного. Метеозависимые могут почувствовать незначительный дискомфорт, но серьезных магнитных бурь не прогнозируется.

По данным Гидрометцентра России, 18 августа показатели атмосферного давления в Москве и Санкт-Петербурге будут разными. В Санкт-Петербурге днем барометры покажут около 751 мм ртутного столба, ночью — 749 мм. Это в пределах нормы. В Москве днем давление составит 741 мм, ночью опустится до 737 мм. Это ниже климатической нормы для столицы. Пониженное давление может ощущаться метеозависимыми людьми, особенно теми, кто реагирует на перепады.