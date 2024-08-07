Ученые из Университета штата Орегон: одинокие люди чаще видят плохие сны

Американские ученые из Университета штата Орегон провели исследование и выяснили, что одинокие люди больше остальных подвержены ночным кошмарам. Об этом сообщил сайт The Journal of Psychology.

Специалисты установили, что люди вне социума чаще находятся в состоянии стресса. Когда потребность в межличностных отношениях не удовлетворяется, человек страдает физически и психологически, что сказывается на качестве сна.

Кроме того, у одиноких людей возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и деменции, сообщил сайт «Мир 24».