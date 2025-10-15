Ученые из ПсковГУ установили, что аномальная зима 1480 года помешала Ливонскому ордену захватить Псков

Специалисты в области исторической экологии Псковского государственного университета установили, что аномальные погодные условия зимы 1480 года сыграли ключевую роль в изменении хода событий в конфликте между Ливонским орденом и Псковом. Об этом написала «Газета.Ru» .

По данным Археологического центра ПсковГУ, суровые климатические условия, возникшие из-за раннего установления льда и внезапных оттепелей, сорвали планы магистра Ливонского ордена Бернда фон дер Борха по захвату псковских крепостей. Это привело к провалу наступления и дало возможность жителям Пскова одержать верх в противостоянии.

Исследование летописей показало, что аномальные зимы XIV века часто совпадали с нападениями на псковские земли. Это свидетельствует о том, как климатические изменения могли повлиять на военные кампании того времени.