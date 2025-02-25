Ученые из Оксфорда выяснили, что отказ от мобильного интернета снижает тревожность

Ученые из Оксфорда лишили группу добровольцев мобильного интернета. Участникам исследования оставили лишь звонки и SMS. провели эксперимент, Об итогах эксперимента сообщает сайт kp.ru.

Продержаться 14 дней без мобильного интернета смогла лишь треть участников — 119 человек из 467. Те, кто завершившие исследование, отметили улучшение настроения, снижение тревожности и повышение концентрации.

Эксперимент показал, что постоянное подключение к онлайн-среде негативно сказывается на психическом здоровье. Эксперты посоветовали придерживаться правил цифровой гигиены, ограничивая использование смартфона в определенные периоды дня.