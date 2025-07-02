Ученые из Канады установили связь молочных продуктов с ночными кошмарами

Исследователи из Монреальского университета обнаружили, что рацион, особенно потребление молочных продуктов, оказывает значительное влияние на качество сна и характер сновидений. Особенно это актуально для людей с непереносимостью лактозы, у которых чаще возникают ночные кошмары и прерывистый сон. Изменение пищевых привычек может способствовать улучшению отдыха и сделать сны более приятными, сообщил сайт kp.ru .

Ученые опросили свыше тысячи студентов, изучая их пищевые предпочтения, качество сна и сновидения. Выяснилось, что определенные продукты — молочные, сладкие, острые — могут ухудшать как качество сна, делая его прерывистым, так и содержание сновидений.

«Нам удалось установить, что тяжесть кошмаров тесно связана с непереносимостью лактозы и пищевыми аллергиями. Кошмары могут быть очень разрушительными, особенно если случаются часто. Потому что они пробуждают людей в подавленном состоянии», — отметил доктор Торе Нильсен, ведущий автор исследования и профессор Центра перспективных исследований в области медицины сна и департамента психиатрии и аддиктологии Монреальского университета.

Для улучшения сна рекомендуется избегать употребление молочных продуктов перед сном: при непереносимости лактозы следует отказаться от молока и сыра вечером или выбирать безлактозные молочные продукты. Также важно ужинать за два-три часа до сна, исключая тяжелую пищу.

Лучше всего выбирать здоровые продукты: фрукты, овощи и цельнозерновые продукты способствуют улучшению сна и делают сновидения более приятными. Дневник питания поможет определить, какие продукты мешают здоровому сну и сладким сновидениям. При подозрении на аллергию стоит обратиться к врачу. Исследователи подчеркнули, что отказ от проблемной пищи перед сном может значительно улучшить ночной отдых.