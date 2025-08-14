Scientific Reports: наслаждение от чашки кофе достигает пика в определенные часы

Ученые из Европы обнаружили, что наслаждение от чашки кофе достигает пика в определенные часы. Свои результаты они опубликовали в журнале Scientific Reports .

Специалисты сосредоточились на изучении кофе как источника радости и энергии. Они стремились понять, как время употребления напитка, настроение и обстоятельства влияют на ощущения от его употребления, написал «ФедералПресс».

В исследовании приняли участие 236 человек в возрасте от 18 до 29 лет. В течение двух-четырех недель они записывали свои эмоции после каждой чашки кофе, заполнив более 28 тысяч анкет.

Выяснилось, что кофе чаще всего вызывал положительные эмоции. Наибольшее удовольствие приносил напиток в утренние часы, но не сразу после пробуждения, а примерно через 2,5 часа. Эффект был сильнее у уставших людей. Более яркие позитивные ощущения испытывали те, кто пил кофе в одиночестве. Отрицательные эмоции после кофе встречались гораздо реже и почти не зависели от времени суток.