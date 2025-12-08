Участок трассы М-7 в обход Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане могут сделать платным

Участок трассы М-7, обходящий Набережные Челны и Нижнекамск в Татарстане, скоро может стать платным. Глава госкорпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко подтвердил, что дорога перейдет под управление компании. Об этом написал сайт inkazan.ru .

Платный режим будет введен после завершения необходимых доработок. Участки от Казани до Дюртюлей также перейдут под управление «Автодора», где планируется установить дополнительное освещение и организовать работу аварийных комиссаров, но эти участки останутся свободными для пользования.

Решение о введении платы основывается на требовании наличия альтернативного бесплатного маршрута. У обхода Набережных Челнов и Нижнекамска такая альтернатива существует, но использование региональных дорог в качестве бесплатной альтернативы может привести к их перегрузке и преждевременному износу.