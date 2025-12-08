Участок трассы М-7 в обход Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане могут сделать платным
Участок трассы М-7, обходящий Набережные Челны и Нижнекамск в Татарстане, скоро может стать платным. Глава госкорпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко подтвердил, что дорога перейдет под управление компании. Об этом написал сайт inkazan.ru.
Платный режим будет введен после завершения необходимых доработок. Участки от Казани до Дюртюлей также перейдут под управление «Автодора», где планируется установить дополнительное освещение и организовать работу аварийных комиссаров, но эти участки останутся свободными для пользования.
Решение о введении платы основывается на требовании наличия альтернативного бесплатного маршрута. У обхода Набережных Челнов и Нижнекамска такая альтернатива существует, но использование региональных дорог в качестве бесплатной альтернативы может привести к их перегрузке и преждевременному износу.