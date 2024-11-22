Участница проекта Super Татьяна рассказала, что танцы помогли ей найти силы после химиотерапии

Рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин. К премьере спектакля «Carmen P.S.» Ляйсан Утяшевой спецпроект Super объединился с командой гимнастки и благотворительной организацией «Рак победим», чтобы рассказать истории девушек, для которых танцы стали настоящей терапией.

Одна из участниц программы Татьяна рассказала, что узнала о диагнозе в 2020 году

«Я не видела в себе силы, чтобы это выдержать: боялась удаления груди, что останусь без волос, стану некрасивой. Думала, как в таком виде покажусь детям и мужу. Поэтому я решила, что не пойду на терапию, но зато умру красивой», — сообщила девушка.

Однако ситуация в корне изменилась после ее знакомства с участницами онкосообщества. Их сила, энергия и жизнерадостность дали положительный настрой Татьяне. Она решила не просто вылечиться, а получать удовольствие от каждого дня.

«У меня были химия, три операции, облучение и полтора года таргетной терапии. Иногда я ощущала себя будто на дне. Без сил, чтобы оттолкнуться. Меня очень поддерживали близкие, мой муж и дети», — призналась Татьяна.

По ее словам, не сдаваться ей помогали и мероприятия группы: уроки по вокалу, фотосессия, танцы. В период реабилитации девушка попала на занятия по зумбе.

«Я восхитилась, что танцую все мировые ритмы, что я кричу! Мне так не хватало просто прокричаться, чтобы выпустить весь негатив. Я всем рассказывала, как вдохновляет программа: у тебя появляются силы и намерение свернуть горы», — заявила Татьяна.

В 2023 году девушка официально стала инструктором зумбы и аквазумбы. Она уверена, что именно танцы помогают раскрыться и избавиться от комплексов, несмотря на обстоятельства.