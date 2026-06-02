Участники жилищно-строительного кооператива получили ключи от квартир в Москве
Выдача ключей участникам жилищно-строительного кооператива началась в Москве. Механизм позволяет приобрести недвижимость ниже рыночной стоимости для сотрудников вузов, научных организаций, учреждений культуры, здравоохранения, социальной сферы, предприятий оборонно-промышленного комплекса и не только.
«Квартиру мы ждали достаточно долго, и очень рады, что наконец-то завершилась эпопея со всеми недоделками. Поэтому эмоции, конечно, зашкаливают», — поделился владелец квартиры Максим Князев.
В новом доме будут проживать 95 семей. Общая площадь 17-этажки превысила 15 тысяч квадратных метров. Земельный участок под строительство безвозмездно предоставил ДОМ.РФ.
«Мы предоставляем бесплатно земельный участок жилищно-строительному кооперативу. Члены ЖСК за счет собственных средств строят многоквартирные жилые дома, частные дома, таунхаусы, дуплексы. Контролируют процесс стройки самостоятельно, что в дальнейшем позволяет сэкономить на строительстве жилья до 40% от рыночной стоимости», — сказала заместитель директора подразделения «Жилищно-строительная кооперация» ДОМ.РФ Елена Аксенова.
Всего в портфеле компании 93 проекта ЖСК в 37 регионах России. Половина уже реализована. За это время жилье смогли приобрести почти шесть тысяч семей.
«Мы очень рады, что этот день наконец настал. И очень благодарны программе, по которой это все реализовывалось. Рады, что такой механизм у нас существует, поскольку на рынке многие из нас купить такие квартиры просто не смогли бы, потому что это достаточно дорого», — сказал председатель правления ЖСК «Авиатор» Сергей Пермяков.