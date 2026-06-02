Участники жилищно-строительного кооператива получили ключи от квартир в Москве

Выдача ключей участникам жилищно-строительного кооператива началась в Москве. Механизм позволяет приобрести недвижимость ниже рыночной стоимости для сотрудников вузов, научных организаций, учреждений культуры, здравоохранения, социальной сферы, предприятий оборонно-промышленного комплекса и не только.

«Квартиру мы ждали достаточно долго, и очень рады, что наконец-то завершилась эпопея со всеми недоделками. Поэтому эмоции, конечно, зашкаливают», — поделился владелец квартиры Максим Князев.

В новом доме будут проживать 95 семей. Общая площадь 17-этажки превысила 15 тысяч квадратных метров. Земельный участок под строительство безвозмездно предоставил ДОМ.РФ.