Участники конкурса в Салехарде изготовят десять скульптурных инсталляций

Власти города Салехарда объявили, что в сентябре десять скульптур будут установлены для украшения города. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Администрация Салехарда».

Участники финала конкурса скульптурных инсталляций «Архитекстура» будут создавать арт-объекты на глазах у жителей. Были поданы уже 20 заявок на участие в конкурсе из разных городов России.

Отбор эскизов скульптурных композиций проводили члены жюри. Скульпторы будут создавать свои работы на открытом воздухе, и после завершения фестиваля все фигуры останутся для украшения города, сообщил RT.

Дотапались. Hamster Kombat открыл лазейку для мошенников

«Сейчас нас всех тут порежут». Житель Чечни устроил перепалку на пляже в Мариуполе

Жаркие, грязные, не наши. Олимпийцы искупаются в парижских нечистотах

Малышева рассказала, как безопасно бороться с болью

Отключения раскинули веером. Зачем югу России лимит электроэнергии

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте