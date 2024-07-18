Участники конкурса в Салехарде изготовят десять скульптурных инсталляций

Власти города Салехарда объявили, что в сентябре десять скульптур будут установлены для украшения города. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Администрация Салехарда».

Участники финала конкурса скульптурных инсталляций «Архитекстура» будут создавать арт-объекты на глазах у жителей. Были поданы уже 20 заявок на участие в конкурсе из разных городов России.

Отбор эскизов скульптурных композиций проводили члены жюри. Скульпторы будут создавать свои работы на открытом воздухе, и после завершения фестиваля все фигуры останутся для украшения города, сообщил RT.