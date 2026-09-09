Участники фестиваля «День ходьбы» прошли трехкилометровый маршрут в Москве

5 сентября в Москве состоялся фестиваль «День ходьбы». Участники прошли трехкилометровый маршрут от Ростовской набережной до Олимпийского комплекса «Лужники». Скандинавская ходьба становится все популярнее благодаря своей доступности и пользе для здоровья, сообщила «Вечерняя Москва» .

Ведущий эксперт и инструктор школы северной ходьбы Наталья Мызрак отмечает, что этот вид спорта может использоваться в восстановительных программах. Однако важно заниматься грамотно, соблюдая технику.

Северная ходьба сочетает аэробную и силовую нагрузку. При правильной технике в работу включаются не только мышцы ног, но и мышцы корпуса, плечевого пояса и рук. Это энергозатратный вид активности, который требует хорошей работы мышечного корсета.

Врач-кардиолог Городской клинической больницы имени В. М. Буянова Никита Дубинин подчеркивает, что регулярные кардиотренировки помогают в профилактике и лечении артериальной гипертензии, способствуют снижению уровня «плохого» холестерина и уменьшают риск инфаркта. Кардионагрузки также стимулируют выработку эндорфинов и серотонина, помогают поддерживать когнитивные функции, память и внимание.

Комфортная пешеходная среда становится важной частью городской инфраструктуры. В Москве создаются новые пешеходные маршруты, некоторые из которых проходят через разные районы города. Это делает спорт более доступным для жителей столицы.