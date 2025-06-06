Участники Европейско-Азиатского правового конгресса обсудили изменения в образовании юристов

В Екатеринбурге стартовал Европейско-Азиатский правовой конгресс. В рамках мероприятия участники обсудили актуальные вопросы для юридического сообщества, включая подготовку кадров и работу в условиях спецоперации, сообщил «ФедералПресс» .

«Юридическое сообщество всегда готово решать задачи, которые стоят перед государством. И это не одна задача, их много», — заявил сопредседатель Ассоциации юристов России, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Эксперты предложили уменьшить количество непрофильных вузов и ввести новый образовательный стандарт. Президент Ассоциации юридического образования, заслуженный юрист РФ Виктор Блажеев отметил, что это позволит сократить срок обучения до пяти лет.

Доктор юридических наук Константин Корсик рассказал о необходимости корректировки законодательства для улучшения процесса вступления в наследство.