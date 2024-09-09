Участниками второго «Поезда Героев» стали более 50 жителей новых регионов России

С вокзала в Новосибирске в путешествие по России отправился второй «Поезд Героев». Его пассажирами стали 100 талантливых подростков со всей страны, в том числе 51 человек из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

В путь отправились победители спортивных соревнований, лауреаты конкурсов и олимпиад — первенств мира, Европы, России, Дельфийских игр, — а также воспитанники Юнармии и кадетских корпусов.

Они проедут по маршруту Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург — Уфа — Самара — Саратов — Волгоград — Ростов-на-Дону. Путешествие продлится до 18 сентября.

В 2017 году в Новосибирске запустили патриотический проект «Герои с нашего двора!». За семь лет он получил поддержку 35 регионов России, а также Сербии и Казахстана. Участниками движения за время его существования стали 33 000 детей.

Во втором «Поезде Героев» собрались дети от 11 до 17 лет, в том числе 51 подросток из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Еще 16 человек — жители восьми регионов следования поезда, а остальные — из Сибирского федерального округа.

Ребятам покажут необъятные просторы и красоту Родины и познакомят с историей страны. Они смогут обменяться опытом с самыми выдающимися участниками из других регионов России. В каждом городе маршрута для героев подготовили культурную программу, торжественные встречи, экскурсии, посещение достопримечательностей и мест воинской славы и другие мероприятия.