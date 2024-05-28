Участникам СЭЗ в новых регионах России предложили несколько налоговых преференций

В свободной экономической зоне Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей есть ряд налоговых преференций. Об этом рассказал руководитель подразделения «Управление свободной экономической зоной» публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Если у компании есть статус участника СЭЗ, то она получает пониженную ставку по страховым взносам.

«Кроме того, действует практически нулевая ставка по налогу на прибыль, а также налога на добычу полезных ископаемых — угля и руды. Предусмотрена нулевая ставка по акцизу на жидкую сталь», — указали в пресс-службе ФРТ.

Также есть преимущество в получении земельного участка без торгов. С более подробной информацией инвесторы могут ознакомиться по ссылке.

Свободная экономическая зона — это территория, где действуют льготные налоговые условия для предпринимателей. Такие точки создают для решения задач социально-экономического развития отдельных регионов или даже страны. Экономист и политолог Александр Дудчак отмечал, что привлечение бизнеса в новые регионы положительно скажется как на самих территориях, так и на всей России.