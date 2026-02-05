Участникам Ялтинской конференции показали пропуск-«вездеход»

Ливадийский музей-заповедник предоставил уникальную возможность посетить экспозицию, посвященную историческим событиям, связанным с Ялтинской конференцией 1945 года. Экспозиция состоит из подлинных артефактов и архивных документов, принадлежащих музею, включая пропуска, билеты и личные вещи участников переговоров, написал сайт телеканала «Звезда» .

Посещение выставки позволяет окунуться в атмосферу времен Второй мировой войны и понять, как принимались судьбоносные решения, касающиеся будущего устройства мира. Демонстрируемые объекты рассказывают о строгих мерах безопасности, принятых в ходе проведения конференции, и демонстрируют повседневную жизнь руководителей стран антигитлеровской коалиции, находившихся в Ливадийском дворце.

Сотрудник Ливадийского дворца-музея Наталья Шамрина рассказала, что сегодня такой пропуск назывался бы «вездеход», имея ввиду право неограниченного проезда по особой территории. Она напомнила, что в период Ялтинской конференции весь южный берег Крыма относили к специальной зоне.