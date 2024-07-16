Участник СВО Семенищев открыл детский сад в Чите

Вернувшись с СВО 34-летний Михаил Семенищев из Читы принял решение открыть собственный детский сад. Об этом сообщил RT .

Он рассказал, что во время службы, куда он отправился добровольцем, он много думал о том, чем будет заниматься, когда вернется домой. И понял, что его цель в том, чтобы делать что-то светлое и доброе.

«Когда увидел объявление о продаже детсада, то вспомнил, что когда-то давно мы с женой обсуждали эту тему. И я решил, что надо действовать», — рассказал Семенищев.

Сейчас в детский сад «Топтыжка», как назвал свое учреждение новый владелец, ходят 18 детей. Средний возраст воспитанников составляет два года. Сам Семенищев не только управляет садиком, но и активно занимается с детьми.

Кроме того, бывший военнослужащий вместе с боевым товарищем проводит просветительскую работу среди студентов и школьников.