Участник шоу «Мистер Х» Еговцев признался, что его отталкивают хитрые девушки

Участник шоу «Мистер Х. Богач-бедняк» на канале «Пятница!» Стас Еговцев признался, что его не привлекают девушки, которые хитрят и ищут выгоды. Об этом он рассказал изданию Леди Мail.ru.

По словам Еговцева, таких девушек он вычисляет быстро, это происходит на интуитивном уровне. Рядом с ними главный герой никак не может чувствовать себя комфортно.

Участник шоу признался, что ему нравятся искренние, открытые, добрые, верные и порядочные девушки, с которыми можно поговорить на разные темы. Внешность при этом не играет роли, добавил Еговцев.