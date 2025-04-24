Участник проекта «Лидеры-Доноры» Тригуб: донорам не нужна сложная подготовка

Чтобы стать донором крови в России, нужно соблюсти несколько простых требований. Как рассказал ИА НСН участник проекта «Лидеры-Доноры» Клуба Лидеров России «Эльбрус» Борис Тригуб, донорам не нужна сложная подготовка: достаточно придерживаться легкой диеты и воздержаться от употребления алкоголя в течение нескольких суток перед процедурой.

Ограничения на физическую активность также минимальны — сразу после донации.

После первой сдачи кровь отправляется на карантин. Если повторить процедуру спустя несколько месяцев, то карантин можно пройти быстрее. Большинство донаций в нашей стране происходят безвозмездно. Каждый донор получает компенсацию на питание, сумма которой зависит от региона, — около 1000 рублей. Эти средства можно пожертвовать в благотворительный фонд, если по каким-то причинам не хочется их принимать.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что регистр доноров костного мозга в России насчитывает более 400 тысяч человек.