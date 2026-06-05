Учащихся Подмосковья пригласили на конкурс «Медиакласс в ТАСС 5.0»

Школьников и студентов колледжей Подмосковья пригласили на конкурс «Медиакласс в ТАСС 5.0». Его проводят в рамках проекта НЬЮМ ТАСС.

Участникам предложат попробовать себя в различных медиапрофессиях — от корреспондента и оператора до сценариста, монтажера и художника.

Победители пройдут обучение у специалистов информационного агентства, создадут собственные материалы и получат возможность опубликовать их на площадках агентства, а также на медиаэкранах здания ТАСС с указанием авторства и региона.

Проект помогает школьникам и студентам формировать профессиональное портфолио и развивать навыки в сфере медиа. С момента запуска образовательной программы в 2019 году при поддержке Министерства просвещения России в ее рамках уже состоялось более 200 интервью с участием подростков из разных регионов страны, в том числе с Дмитрием Песковым, Сергеем Лавровым, Дмитрием Медведевым, Сергеем Безруковым и другими известными личностями.

Подать заявку можно до 1 сентября. Участие в конкурсе бесплатное.