У зумеров стало меньше зубов? Стоматологи сделали неожиданное открытие

Стоматологи заметили, что у некоторых зумеров вырастают всего по две «восьмерки», а у двух других нет даже корней. Они связывают это с эволюцией, поскольку еда за последние десятилетия стала мягче — в частности, широкую популярность приобрел фастфуд. Из-за этого и сами челюсти уменьшаются и становятся менее острыми. Однако у этого есть и плюсы — на удалении зубов можно сэкономить от 15 до 30 тысяч рублей.

Ранее опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что до трети зумеров еженедельно посещают заведения быстрого питания. А всего в таких ресторанах бывают до 62% россиян. Главной причиной этого они называют экономию времени.