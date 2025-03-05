У зумеров стало меньше зубов? Стоматологи сделали неожиданное открытие

У многих представителей молодого поколения не вырастают зубы мудрости. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Стоматологи заметили, что у некоторых зумеров вырастают всего по две «восьмерки», а у двух других нет даже корней. Они связывают это с эволюцией, поскольку еда за последние десятилетия стала мягче — в частности, широкую популярность приобрел фастфуд. Из-за этого и сами челюсти уменьшаются и становятся менее острыми. Однако у этого есть и плюсы — на удалении зубов можно сэкономить от 15 до 30 тысяч рублей.
Ранее опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что до трети зумеров еженедельно посещают заведения быстрого питания. А всего в таких ресторанах бывают до 62% россиян. Главной причиной этого они называют экономию времени.
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