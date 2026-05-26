У жителя Нижегородской области нашли арсенал оружия

В Нижегородской области пресечена противоправная деятельность местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Об этом ИА «Время Н» сообщила пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области.

Сотрудники УФСБ совместно с ГУ МВД России по Нижегородской области обнаружили у мужчины два пистолета Glock, два боеприпаса калибра 9 мм Luger, шесть гильз калибра 9 мм Luger, 40 граммов взрывчатого вещества, девять пуль калибра 9 мм Luger, патрон для гладкоствольного ружья, патрон светозвукового действия, матрицу для сборки патронов и другие приспособления для переделки оружия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде.