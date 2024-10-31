У Тинькова нашли долги на 20 миллионов рублей

Покинувший Россию Олег Тиньков* оставил в стране многомиллионные долги. Об этом со ссылкой на данные базы судебных приставов и иные документы сообщило РИА «Новости».
По информации агентства, 19 июня этого года в отношении бизнесмена и основателя банка «Тинькофф» Усть-Лубинский районный суд выдал исполнительный лист на сумму ровно 20 миллионов рублей.
Два года назад предприниматель продал холдингу «Интеррос» свою долю акций группы «Тинькофф» (TCS Group), в которую входит банк (ныне носящий название Т-банк). Также он пытался отозвать бренд у этой кредитной организации, но безуспешно.
* Олег Тиньков внесен в реестр иностранных агентов.
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