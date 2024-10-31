У Тинькова нашли долги на 20 миллионов рублей

РИА «Новости»: у Тинькова остались в России долги на 20 млн рублей

Покинувший Россию Олег Тиньков* оставил в стране многомиллионные долги. Об этом со ссылкой на данные базы судебных приставов и иные документы сообщило РИА «Новости» .

По информации агентства, 19 июня этого года в отношении бизнесмена и основателя банка «Тинькофф» Усть-Лубинский районный суд выдал исполнительный лист на сумму ровно 20 миллионов рублей.

Два года назад предприниматель продал холдингу «Интеррос» свою долю акций группы «Тинькофф» (TCS Group), в которую входит банк (ныне носящий название Т-банк). Также он пытался отозвать бренд у этой кредитной организации, но безуспешно.

* Олег Тиньков внесен в реестр иностранных агентов.