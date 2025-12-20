«У тебя руки дефектные». В Мурманске девушку уволили из магазина за непрезентабельный вид

Жительницу Мурманска без одного пальца на руке уволили из ювелирного магазина за непрезентабельный внешний вид. Об этом она рассказала Telegram-каналу «Мурманск сейчас» .

Девушка рассказала, что она инвалид третьей группы. После отклика на вакансию продавца-консультанта в магазин мурманчанка сразу предупредила, что у нее нет одного пальца на руке. Ей сказали, что главное — умение продавать, а не их количество.

После собеседования ее официально приняли на работу, отправив на стажировку. Спустя час работы ее вызвал директор и вынудил уволиться из-за «дефектных рук». Хотя при подписании трудового договора девушке никто ничего не сказал по поводу руки.

По данным канала, мурманчанка потратила две недели на оформление и стажировку, а ее уволили перед новогодними праздниками.

«Газете.ru» позже ответили в пресс-службе компании, что компания провела внутреннюю проверку по этому факту, так как действия руководства магазина противоречат их ценностям и корпоративным стандартам. С уволенной девушкой связались, чтобы обсудить возможность трудоустройства в сети.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», девушке предложили удаленную работу, но она пока не согласилась.