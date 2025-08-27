«У меня будут бабосики»: дочь новосибирской стримерши объявила о поиске парня для СВО

Новосибирская полиция начала проверку участниц стрим за слова о бойцах СВО

Ведущая стримы под псевдонимом Мамуся (настоящее имя — Дарья Митрохина) многодетная блогерша из Новосибирской области попала под проверку полиции за слова дочери, пожелавшей найти себе парня для отправки на СВО ради денег. Отрывок из скандального прямого эфира разошелся по Telegram-каналам.

Влезшая в стрим девочка заявила маме, что намерена найти себе парня, который ради нее отправится на СВО.

«Он умрет, а у меня будут бабосики», — объяснила свою корыстную цель подросток.

Мать порыва дочери не оценила и пообещала оторвать ей голову за такие слова.

В пресс-службе Новосибирского главка МВД заявили, что начали процессуальную проверку по опубликованному отрывку прямого эфира.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», блогер Мамуся попадала на учет полиции. Женщина воспитывает пятерых детей и собирает с подписчиков донаты на их содержание.

