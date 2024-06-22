У матери в Кузбассе забрали ребенка из-за отказа ставить прививки

Младенца изъяли у матери в Прокопьевске по жалобе педиатра

Фото: РИА «Новости»

Ряд пабликов в соцсетях в Кузбассе сообщили, что в Прокопьевске 16 мая у семьи забрали грудного ребенка за отказ матери проходить диспансеризацию, ставить прививки и давать витамин D. Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

По поручению Середюка специальная комиссия выезжала в Прокопьевск, чтобы разобраться в произошедшем.

«Заключение экспертов: состояние здоровья мамы не позволяет ей полноценно заниматься воспитанием ребенка — он отстает в развитии от сверстников и был обессилен», — отметил он.

Врио губернатора добавил, что ребенка поместили в дом малютки по заявлению матери. С четырех месяцев малыш не набирал вес, также он не сидит и не ползает, поэтому врачи рекомендовали провести дообследование и лечение.

«Принято решение о переводе ребёнка вместе с мамой в областную клиническую детскую больницу имени Ю. А. Атаманова. Там его встречает опытная бригада медиков», — написал Середюк.

Он отметил, что мать и ребенка обеспечат всем необходимым.

Двухлетний ребенок в Екатеринбурге попал в реанимацию после отравления наркотиками. Мать оставила дочь с сожителем, а затем обратила внимание на странное поведение девочки. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

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