У курьеров в Петербурге начали изымать электровелосипеды

Госавтоинспекция начала проводить рейды на улицах Санкт-Петербурга по проверке документов у курьеров, использующих электровелосипеды. Об этом сообщил РБК .

В пресс-службе сервисов доставки «Яндекса» подтвердили, что у сотрудников изымают личные транспортные средства за превышение максимальной возможности скорости.

По данным «Фонтанки», один из первых рейдов прошел на Гороховой улице. Сотрудники ГАИ изъяли не менее 10 электровелосипедов. Также они составили один протокол в отношении курьера за управление мопедом без мотошлема или в незастегнутом мотошлеме.

Президент МАКС Александр Митюков рассказал, что сотрудников служб доставки проверяют на соблюдение ПДД и скоростного режима. При выявлении нарушений они получают штрафы

В феврале аналогичные рейды провели в Москве. Объектами для проверок стали курьеры, которые доставляют заказы на электровелосипедах. За это время на штрафстоянках скопились сотни изъятых транспортных средств.