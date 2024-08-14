Тысячи нарушений выявили в работе полиции Екатеринбурга

За первое полугодие 2024 года полиция Екатеринбурга допустили массу нарушений при регистрации сообщений о преступлениях. Об этом указали в отчете городской прокуратуры, который появился в распоряжении URA.RU .

«Показатели за шесть месяцев свидетельствуют о многочисленных нарушениях, допущенных органами полиции при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях», — говорится в документе.

Прокуроры за это время отменили 5902 необоснованных постановления об отказе в возбуждении дел. При этом за аналогичный период прошлого года незаконных отказов было больше — 6040.

По итогам прокурорской проверки 1314 правоохранителей привлекли к дисциплинарной ответственности. В работе 399 следователей свердловского СК и УМВД нашли 4361 нарушение. Их также привлекли к ответственности, отметило издание.

В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу уточнили, что руководство ведомства примет комплекс мер по устранению всех недостатков.