Twinby: 67% пользователей заявили, только каждый пятый мэтч в дейтинге переходит в переписку

Согласно исследованию, проведенному компанией Twinby совместно с Рокетбанком, только у четверти пользователей общение в дейтинге переходит в переписку в половине случаев. У 67% же из них знакомство онлайн получает развитие менее чем в 20% случаев, сообщила «Газета.Ru» .

Главной причиной прекращения общения является игнорирование сообщений со стороны потенциального партнера. Более 30% опрошенных признались, что их сообщения часто остаются без ответа. Примерно столько же респондентов (28%) сами не проявляют инициативу, ожидая первого шага от собеседника.

Третьей по популярности причиной стало отсутствие сил на продолжение знакомства — так ответили 19% участников опроса. Еще 12% затруднились придумать, что сказать при начале диалога.

При этом ключевые причины остаются одинаковыми для обоих полов, но их градация немного меняется. Так, 65% женщин ожидают первого шага в переписке, а 40% мужчин жалуются на игнорирование их сообщений.

Среди других причин, по которым общение не продолжается, у женщин выделяются неответ со стороны мужчин (17%) и отсутствие сил на дальнейший диалог (11%). У мужчин недостаточная энергия для знакомства также оказалась распространенной проблемой — с ней столкнулись 26% опрошенных. А третьим фактором в мужском рейтинге стало неумение правильно начать общение, с которым сталкиваются 18% респондентов.