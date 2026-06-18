Творческий конкурс к 80-летию Калининградской области проведут в России

Всероссийский проект к 80-летию Калининградской области реализует группа компаний «Инконнект». Для молодежи от 14 до 17 лет проведут конкурс, где участники исследуют свои семейные архивы и восстановят биографии своих предков. Итогом акции станет виртуальная выставка «Галерея славы и единства».

На конкурс примут рисунки, картины, фотографии и презентации. Кульминацией проекта станет фестиваль единства в Калининграде, который пройдет в день народного единства 4 ноября. К участию пригласили жителей всех регионов страны.

Конкурс направлен на содействие осознанию школьниками роли личности в историческом пути России. Всего представят несколько номинаций, включая «Поколение созидателей», «Я горжусь». «Портрет на фоне эпохи», «Креативное будущее» и «Герои победы». Победителей определит жюри, в состав которого войдут педагоги, методисты, сотрудники архивов и профильные эксперты.

Подать заявку на участие можно по ссылке.