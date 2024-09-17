Tvil.ru: Нижний Новгород занял пятое место в топе городов-миллионников для отдыха осенью

Лидером рейтинга оказалась Северная столица. На нее пришлось 34% осенних бронирований среди крупных городов России. На второй строчке разместилась Москва (22%), следом — Казань (9%).

В список также попали Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск.