ТВИЛ: Петербург попал в топ направлений для отдыха парами в октябре 2024 года
Аналитики сервиса ТВИЛ провели исследование и составили топ самых популярных направлений для отдыха парами в октябре 2024 года. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу компании.
Первое место в списке досталось Сочи. На теплый город пришлись 21% бронирований. Следом идут Санкт-Петербург (10%) и Москва (6%).
Также стало известно, что размещение в Северной столице на одну ночь в среднем обходится в 3286 рублей.
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