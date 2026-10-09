Тверской район стал лидером по плотности табачных магазинов в Москве

Центральный административный округ занял восемь из десяти мест в рейтинге районов Москвы с наибольшей плотностью табачных магазинов. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на собственное исследование.

Лидером стал Тверской район с показателем 35,9 специализированной точки на 10 тысяч жителей. В первую пятерку также вошли Басманный район (23,4), Замоскворечье (22,8), Мещанский (21,2) и Красносельский (19,6).

Из других округов в топ-10 попали только Даниловский и Донской районы ЮАО. При этом Даниловский район (18 точек на 10 тысяч человек) опередил Арбат и Пресненский район.

При расчетах сопоставлялись базы карт и данные о населении за 2025 год. Насыщенность розницы в ЦАО авторы связали с трафиком туристов и деловых кварталов, а не с повышенным спросом среди местных жителей.