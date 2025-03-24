«Турпомощь» напомнила об ответственности за вывоз ряда природных сувениров

Ассоциация «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» рассказала RT об ответственности за нелегальный вывоз природных объектов.
Многие виды кораллов, моллюсков и морских обитателей находятся под защитой. Без специального разрешения их транспортировка запрещена.
«Нарушение правил грозит конфискацией предметов, штрафами и даже уголовной ответственностью в ряде стран», — напомнили в объединении.
Российским туристам посоветовала внимательно изучать правила вывоза сувениров природного происхождения, сохранять чеки для подтверждения легальности приобретения, проверять требования авиакомпаний и таможенных служб.
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