Турнир по смешанным единоборствам «Гладиаторские бои» прошел в школе села Каликино в Нижегородской области

В школе села Каликино городского округа Бор Нижегородской области прошел турнир по смешанным единоборствам «Гладиаторские бои», приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества и памяти выпускников школы, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом написало ИА «Время Н» .

Соревнование было организовано с целью увековечить память о Романе Уханове и Михаиле Солянинове, уроженцах Каликино, служивших в рядах подразделений Росгвардии и героически погибших в ходе выполнения служебных задач. На стене школьного здания размещены мемориальные таблички, напоминающие о героизме и самоотверженности этих молодых людей.

Ребята соревновались в различных дисциплинах, демонстрируя свои навыки и мужество. Организаторами мероприятия выступили военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Нижегородской области, предоставившие необходимую техническую и организационную поддержку.

Школа благодарна сотрудникам Росгвардии за активное участие в воспитании подрастающего поколения и формирование правильного отношения к службе Отечеству.