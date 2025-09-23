Туристы Пензы отметили чистоту улиц в городе и наличие увлекательных программ во время опроса

Туристско-информационный центр в Пензе отчитался о своей работе: за текущий год его услугами воспользовались около трех тысяч человек. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Среди гостей — жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска, а также Самарской, Ульяновской и Тамбовской областей. Центр обслуживал туристов из Республик Марий Эл, Татарстан, Башкортостан, Алтайского края и делегацию из Беларуси.

Туристы активно посещали знаковые объекты, такие как Музей одной картины, Дом Мейерхольда, музеи В. О. Ключевского и И. Н. Ульянова. Популярностью пользовались городские театры, храмы и соборы.

В отзывах посетители особенно отмечали чистоту улиц, увлекательные экскурсионные программы и местную кухню. Эти факторы формируют положительное впечатление о Пензе как о туристическом направлении.