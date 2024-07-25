Сегодня 19:12 «Туристический вагон» отправится в Выборг из Петербурга 27 июля
«Туристический вагон» в составе «Ласточки» отправится из Северной столицы в Выборг 27 июля. Об этом сообщила газета «
Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
Для участия в поездке необходимо приобрести билет на электропоезд, а также оформить услуги по проведению экскурсии.
Стоимость составляет 129 рублей. Путешественникам необходимо подойти к 9:30 на Финляндский вокзал.
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