Туристический поток в Санкт-Петербург на новогодние праздники составит около 1,5 миллиона человек

В период новогодних праздников ожидается, что Северная столица примет примерно полтора миллиона гостей. Как сообщил глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич в интервью «Интерфакс», в период с 3 по 5 января загрузка гостиниц может достигнуть 85%
В целом в январе загрузка номерного фонда прогнозируется на уровне от 65% до 75%.
По оценке Панкевича, этот показатель свидетельствует о высокой загрузке. Основное влияние на увеличение числа туристов оказали календарные выходные с 29 по 31 декабря, которые позволяют гостям города более свободно планировать свой приезд и подготовку к новогодней ночи, добавил телеканал «Санкт-Петербург».
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