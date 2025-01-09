Туристический налог начал действовать в Нижегородской области

С 1 января 2025 года в Балахнинском округе Нижегородской области начал действовать туристский налог. Решение было принято на заседании совета депутатов в декабре прошлого года, написал сайт pravda-nn.ru.
Налог составляет 1% от налоговой базы и ежегодно будет увеличиваться на один процент. Таким образом, он достигнет 5% от налоговой базы к 2028 году.
Издание пишет, что налог обязаны выплачивать организации и физические лица, предоставляющие услуги временного проживания в собственных объектах.
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