Туристический налог начал действовать в Нижегородской области

С 1 января 2025 года в Балахнинском округе Нижегородской области начал действовать туристский налог. Решение было принято на заседании совета депутатов в декабре прошлого года, написал сайт pravda-nn.ru .

Налог составляет 1% от налоговой базы и ежегодно будет увеличиваться на один процент. Таким образом, он достигнет 5% от налоговой базы к 2028 году.

Издание пишет, что налог обязаны выплачивать организации и физические лица, предоставляющие услуги временного проживания в собственных объектах.