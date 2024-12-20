Туристический бум зафиксировали в Нижегородской области

Более 4 млн туристов посетили Нижегородскую область с начала 2024 года, что на 12,5% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Министерство туризма и промыслов.

Туристы чаще всего посещали Нижний Новгород, а также Городец, Арзамас, Дивеево, Семёнов, Чкаловск, Выксу и озеро Светлояр. Большинство гостей приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской области и Республики Чувашия, передает НИА «Нижний Новгород».

Количество иностранных туристов также увеличилось — более 33 тысяч человек посетили регион, это на 73% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Гости прибыли из стран БРИКС.