Туристам, которые объявили голодовку на борту SH Diana, посоветовали обращаться в суд по прибытии домой

Туристам, которые объявили голодовку на борту лайнера SH Diana, нужно обращаться в судебные инстанции по прибытии домой. Такой совет в разговоре с RT дал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко.
Ранее сообщалось, что российские туристы решили устроить голодовку на борту лайнера SH Diana из-за поломки судна по пути в Антарктиду. Организатор отказался возмещать им полную стоимость отдыха.
Если за услугу, которая была не реализована, отказываются вернуть деньги, стоит обращаться в суд. Что касается голодовки, ее Осауленко назвал излишней и посоветовал туристам сперва успокоиться. Сейчас с корабля им вряд ли куда-то удастся деться, добавил он.
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