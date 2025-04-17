Турецкий культурный центр появится в Санкт-Петербурге

Руководитель Института имени Юнуса Эмре Абдуррахман Алий объявил о планах открытия культурного центра Турции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт Neva.Today .

По опубликованным данным, центр займется проведением занятий турецким языком и организацией культурных мероприятий, включая показ фильмов и дегустации блюд национальной кухни.

Проект предполагает взаимодействие с вузами Северной столицы и Москвы. Пока конкретных сроков реализации инициативы нет. Несмотря на то, что предварительные переговоры проведены успешно, официальных соглашений с российским правительством и МИДом достигнуто не было. Открытие ожидается после утверждения планов обеими сторонами.