Турецкий культурный центр появится в Санкт-Петербурге

Руководитель Института имени Юнуса Эмре Абдуррахман Алий объявил о планах открытия культурного центра Турции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт Neva.Today.
По опубликованным данным, центр займется проведением занятий турецким языком и организацией культурных мероприятий, включая показ фильмов и дегустации блюд национальной кухни.
Проект предполагает взаимодействие с вузами Северной столицы и Москвы. Пока конкретных сроков реализации инициативы нет. Несмотря на то, что предварительные переговоры проведены успешно, официальных соглашений с российским правительством и МИДом достигнуто не было. Открытие ожидается после утверждения планов обеими сторонами.
Подмосковные спасатели вскрыли дверь в квартире мужчины с признаками инсульта
Свыше 30 незаконных построек снесли в Подмосковье с начала года
Впервые с начала спецоперации ВСУ попытались атаковать порт Оля в Астраханской области
«Одноклассники» запустили конкурс для садоводов и огородников
Волонтеры из Воскресенска сплели новую партию маскировочных сетей для бойцов СВО
Два человека погибли и более 20 пострадали при взрыве мотоцикла в Колумбии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте