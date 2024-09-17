Турэксперт Ткаченко: россияне отказывались от отпуска летом из-за роста цен на путешествия

По данным ВЦИОМ, в этом году треть россиян отказалась от летнего отпуска в пользу работы. Одна из причин такого решения — существенный рост цен на путешествия, рассказала тур-менеджер Диана Ткаченко сайту «Мир 24».

По словам эксперта, например, туристический поток в Турцию снизился. Среди россиян это было самое популярное направление, но из-за инфляции в стране многие отказались от поездки.

При этом соотечественники любят ездить за границу зимой, когда не хватает солнца. Летом же многие предпочитают отдыхать в месте своего проживания: съездить на речку, прогуляться по паркам, посетить музеи, отметила Ткаченко.