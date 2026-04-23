Турэксперт Ромашкин отметил сохранение спроса на отдых в санаториях среди россиян

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в интервью ИА НСН отметил, что отдых в санаториях становится все более популярным среди россиян.

По его словам, у людей меняется отношение к собственному здоровью, что способствует росту интереса к этому направлению.

«Спрос примерно на уровне прошлого года, здесь нет какого-то скачка. <…> Основная публика — это люди, у которых какие-то проблемы, например, сердечно-сосудистые или с опорно-двигательным аппаратом, суставами и так далее», — отметил эксперт.

Он также добавил, что молодежь, как правило, физически здорова и составляет меньшинство среди отдыхающих в санаториях.