Турэксперт Подлевских посоветовала установить полезные приложения на телефон перед походом с палатками

Перед тем, как отправиться на природу с палатками, путешественникам стоит установить на смартфон полезные приложения. Такой совет дала эксперт по туризму Александра Подлевских, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По ее словам, в них подробно описаны все природные зоны региона. Построить необходимый маршрут во время похода можно с помощью телефона. Также нужно не забыть взять с собой фумигатор, который будет отпугивать комаров.

Кроме того, во время отдыха с палатками стоит развести костер. Для этого понадобятся спички и специальное туристское средство «сухой спирт», отметила Подлевских.

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