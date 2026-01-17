Турэксперт Мусакин рассказал, что загрузка гостиниц Петербурга превысила 70% по итогам 2025 года
Вице-президент Российской гостиничной ассоциации и Российского союза туриндустрии Алексей Мусакин рассказал об итогах в сфере туризма за 2025 год в Петербурге. Об этом сообщила gazeta.spb.
По словам спикера, средняя загрузка гостиниц Северной столицы составила 72–74%. Это на 2–3% выше показателя позапрошлого года.
Как отметил эксперт, выручка отелей города за год выросла примерно на 15%. Ситуация связана с повышением стоимости номеров.
