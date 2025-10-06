Турэксперт Мельник отметил, что с ошибкой в паспорте перечь границу невозможно

Из-за проблем с документами десятки россиян столкнулись с отменой отдыха на зарубежных курортах. В их загранпаспортах текст перекрыл графы «пол», «гражданство» и «дата выдачи». Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что российские таможенники действуют по регламенту: если в загранпаспорте есть ошибка — он недействителен.

Турист не сможет пересечь границу, пока не исправит ошибку, но сделать это быстро невозможно.

Если турист столкнулся с ошибкой в загранпаспорте, он должен обратиться к туроператору. Турагент снимет бронирование, чтобы минимизировать расходы. Туроператор выставит счет, в котором указаны 100 процентов расходов, но турист должен подать заявление на пересчет. Туроператор компенсирует клиенту часть суммы.

Юрист Дмитрий Кваша подчеркнул, что государственные органы РФ ориентируются на данные, предоставленные человеком. Если при оформлении путевки сотрудники туристического агентства сделали ошибку, то турист может рассчитывать на компенсацию.