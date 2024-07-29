Турэксперт Мальцев рассказал, что туристический сбор облегчит нагрузку на городскую инфраструктуру

В четырех российских регионах вводят туристический налог, в то время как в шести других областях также планируют его внедрение. Система будет аналогична той, что работает в Санкт-Петербурге: гости гостиниц, хостелов и регионов будут обязаны платить курортный сбор за свое пребывание. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев поделился с «ФедералПресс» мнением о том, повлияет ли туристический сбор на количество поездок.

По его словам, туристический налог является неоспоримым преимуществом для тех регионов и муниципалитетов, где спрос со стороны путешественников временами или постоянно превышает возможности данного муниципалитета. Его целью является обеспечение надлежащего состояния основных туристических объектов.

Мальцев также отметил, что данный налог оправдан в тех регионах, которые развивают экологические природные программы, так как он помогает поддерживать в хорошем состоянии такие объекты. Средства от налога поступают в муниципальный бюджет и направляются на решение именно этих задач. Кроме того, налог должен снижать нагрузку на туристическую и городскую инфраструктуру, что делает жизнь местных жителей более комфортной.